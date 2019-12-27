В российском атомном флоте появятся пять новых ледоколов

В России планируется создание пяти атомных ледоколов до 2026 года для работы на Северном морском пути, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Наша страна — единственная в мире, обладающая атомным флотом, который и сегодня работает на Северном морском пути. Пять новых ледоколов мощностью 60 мегаватт будут сдаваться и работать на этом важном участке", — отмечает Борисов.

По его словам, в настоящий момент в стране именно на Северном морском пути, который признан национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике, сосредоточены основные запасы российских нефти и газа.

По количеству космических запусков Россия стала третьей

Что касается космической сферы, то, по словам вице-премьера, в 2019 году Россия выполнила чуть больше половины запланированных космических пусков.

"Причины разные. В том числе и недостатки в организации работы", — отметил Борисов.

Тем не менее, по его мнению, к успехам этой отрасли можно причислить отсутствие аварий при запусках. Уходящий год стал первым безаварийным годом за 16 лет.

По количеству космических пусков, Россия в этом году оказалась на третьем месте после Китая и Соединенных Штатов.