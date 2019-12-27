Как будет встречать Новый год президент

О том, как предпочитает проводить Новогоднюю ночь российский президент, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Владимирович, "если выдается такая возможность", отмечает праздник дома, с родными, близкими и друзьями.

"Вот если нет деловых поездок, он всегда предпочитает быть дома. Ведь это личное время, которого у президента практически не бывает", - сказал Песков (цитата ТАСС).

Особо пресс-секретарь президента подчеркнул, что у Путина работа — "сродни доменной печи, которую невозможно потушить", поэтому Новый год для него — передышка.