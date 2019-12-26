Голикова отчиталась о готовности финансировать нацпроекты с 1 января

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики заявила, что подготовлены все документы для начала финансирования нацпроектов с 1 января 2020 года.

"Подписываем в этом году все соглашения с регионами по реализации нацпроектов. До 1 января, а не до 1 февраля, как это было в прошлом году, для того чтобы уже с самого начала шло финансирование", — отметила вице-премьер.

В ближайшие дни правительство завершит работу по подготовке всех нормативных актов.

Путин рекомендовал ориентироваться на конечный результат нацпроектов

Накануне Владимир Путин говорил о том, что некоторые госслужащие не могут работать в условиях реализации нацпроектов, поскольку их не существовало, и они не привыкли к такой практике. Поэтому стали возникать предложения по корректировке целевых показателей. Однако глава государства заявил, что в этом направлении не будет никаких изменений.

Российский лидер отметил, что нормативная база, создание инфраструктуры и прочее — это лишь инструмент достижения цели. И рекомендовал ориентироваться на практический результат реализации национальных проектов.