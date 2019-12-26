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Источник Правда.Ру

Эксперт: население от оптимизации медицины плюсов не увидело

Политика

Как отразилась оптимизация медицины в регионах на работе медучреждений и отразилась ли как-то вообще? На эти вопросы отвечает Ян Власов, председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре.

Об "ужасном" проведении оптимизации медицины говорила вице-премьер Татьяна Голикова. В ответ на ее резкую критику министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что недочеты в процессе были очевидны, но представители ведомства пытались устранить их, выезжая в регионы.

"Во-первых, уменьшилось количество коек. Соответственно, были сокращены врачебные ставки. Увеличились кое-где очереди. Возникли проблемы с узкими специалистами. Были объединены между собой больницы. Ухудшилась маршрутизация пациентов. Одни минусы получается? Население плюсов не увидело", — говорит Ян Власов.

По мнению эксперта, оптимизация пошла только по административному пути, ничего не меняя ни в материально-техническом снабжении, ни в повышении качества специалистов, ни в улучшении рабочего места для медицинского персонала.

Главное, не зарплата, а неустроенность рабочего места доктора

Как отмечает Ян Владимирович, процесс не привлек новых людей в медицину. Из 36 тысяч выпускников медицинских вузов ежегодно только 6 тысяч с небольшим идут работать в систему здравоохранения.

"Вы думаете, из-за зарплаты они не возвращаются в специальность? Зарплата является частным случаем. Главное, что доктор на необустроенном рабочем месте может получить судебные иски за то, что ему нечем лечить, он просто не готов к самостоятельной работе."

Теперь, как считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов, в правительстве, которое признало неэффективность и провальность оптимизации медицины, будут ломать голову, как все исправить.

"Татьяна Алексеевна (Голикова — прим. ред.) и раньше отзывалась об этом методе не очень лестно. Посмотрим, что она предпримет, — резюмирует Ян Власов.

Темы регионы ян власов медучреждения татьяна голикова вероника скворцова оптимизация медицины
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