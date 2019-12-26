Депутаты от либерально-демократической партии разработали законопроект, который отменит налог для граждан, имеющих доход менее 20 тысяч рублей.
В январе депутаты намерены направить документ на рассмотрение в правительство для получения заключения, а затем внесут его в Госдуму.
Как заявил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в ЛДПР считают несправедливым вычитать 13 процентов подоходного налога c тех, кто живет на уровне МРОТ, так же, как с тех, кто в месяц получает миллионы.
Мы считаем, что необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения, а не плоскую", — отметил представитель ЛДПР.
Депутат подчеркнул, что в России в настоящее время отмечен профицитный бюджет, с помощью которого возможно покрыть выпадающие доходы.
"Президент ставит стратегические задачи — повышение качества и увеличение продолжительности жизни, решение демографических задач. Без затрат их решить невозможно, а в стране есть резервы", — говорит Ярослав Нилов.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.