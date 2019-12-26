В Министерстве строительства РФ увеличили норматив стоимости квадратного метра жилья на 880 рублей.
Теперь за один квадратный метр покупаемой квартиры россияне будут платить в среднем 46,013 рублей, вместо прежних 45,133.
Ведомство также определило на первый квартал будущего года новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья в российских субъектах.
Московские квадратные метры министерство официально оценило в 105,043 рублей. В Московской области жилье признали более дешевым - 62,719 рублей за кв м.
В Санкт-Петербурге можно будет купить квартиру стоимостью 76,429 за один квадратный метр. Для Брянщины установили 30,412 рублей за метр.
В Министерстве строительства отмечают, что нормативы пересмотрены с целью корректировки размеров социальных выплат гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
В декабре текущего года новостройки в России уже дорожали в среднем на 10 процентов. Больше всего цены повысились в Иркутске и Москве - на 15 процентов. При этом в Нижневартовске цены на новое жилье упали на пять процентов.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.