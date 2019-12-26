Минстрой увеличил стоимость жилья в России

В Министерстве строительства РФ увеличили норматив стоимости квадратного метра жилья на 880 рублей.

Теперь за один квадратный метр покупаемой квартиры россияне будут платить в среднем 46,013 рублей, вместо прежних 45,133.

Ведомство также определило на первый квартал будущего года новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья в российских субъектах.

В столице - дорого, в области намного дешевле

Московские квадратные метры министерство официально оценило в 105,043 рублей. В Московской области жилье признали более дешевым - 62,719 рублей за кв м.

В Санкт-Петербурге можно будет купить квартиру стоимостью 76,429 за один квадратный метр. Для Брянщины установили 30,412 рублей за метр.

В Министерстве строительства отмечают, что нормативы пересмотрены с целью корректировки размеров социальных выплат гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В декабре текущего года новостройки в России уже дорожали в среднем на 10 процентов. Больше всего цены повысились в Иркутске и Москве - на 15 процентов. При этом в Нижневартовске цены на новое жилье упали на пять процентов.