Совфед оценил украинское уголовное дело "о поезде на Крымском мосту"

В Совете Федерации России посчитали "несерьезным" заявление Украины о том, что там заведено уголовное дело из-за запуска поездов по Крымскому мосту.

Напомним, что так называемая "прокуратура Крыма", входящая в состав Генпрокуратуры Украины (а по факту — непонятная структура в составе ведомства) завела уголовное дело "о пересечении госграницы Украины поездом Санкт-Петербург — Симферополь". Соответствующий документ даже был внесен в реестр досудебных расследований. В нем отмечается, что "производство начато по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым".

Мнение Совфеда по "очередному абсурдному заявлению" высказали сенаторы Владимир Джабаров и Сергей Цеков.

"Решение Украины возбудить уголовное дело из-за отправления поездов в Крым с материковой части Российской Федерации — несерьезное и неправомочное. Оно никоим образом не скажется на РФ. Сам факт подобного заявления украинской стороны — грубое вмешательство во внутренние дела России. Вот это категорически недопустимо", —

— говорят сенаторы.

"Территория эта наша. Мост наш. И поезд тоже", —

— добавил Джанбаров.