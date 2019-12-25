Путин: у россиян нет ощущения положительных изменений в стране

На заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства выразил сомнение в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему.

Владимир Путин отметил, что проведенные опросы общественного мнения свидетельствуют об отсутствии у россиян ощущения положительных изменений в стране. Подобный опрос с аналогичными результатами проводила, и Федеральная служба охраны, исследованиям которой, по мнению президента "нельзя не доверять".

Стране нужны перемены, которые оценят и почувствуют люди

Как считает российский лидер, "самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться" — это перемены, которые люди почувствуют и оценят.

Владимир Путин заявил, что реализация национальных проектов, направленных на улучшение жизни людей, в настоящее время не приносит нужных результатов.

К тому же, по мнению президента, некоторые чиновники не могут работать по-новому, и не всегда в своей работе следуют интересам россиян.