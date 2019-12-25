Владимир Путин определил задачу номер один

Увеличение уровня доходов граждан Российской Федерации — задача номер один, заявил в правительстве российский президент.

Владимир Путин считает, что темпы роста экономики недостаточны для осуществления этой задачи. Необходимо улучшить структуру и качество российской экономики, и, таким образом, повысить уровень жизни людей.

Для этого разработаны национальные проекты и поставлены национальные цели развития страны во всех отраслях.

"Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", — заверил Владимир Путин.

Выросли зарплаты у работников культуры и сельского хозяйства

Тем не менее лидер страны отметил рост доходов работающего населения и реальных заработных плат, который наблюдается с третьего квартала уходящего года.

Наибольшие темпы роста зарплат Росстат зафиксированы в сфере культуры, организации досуга, развлечений и спорта. Выросли зарплаты и у сельхозработников, в лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве.

Владимир Путин призвал правительство не останавливаться на достигнутом, не только сохранить тенденцию, но и ускорить ее.