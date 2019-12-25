Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, заявил, что его ведомство "рассчитывает на то, что уже в 2020 году будет принят закон об интернет-торговле алкоголем".
По словам министра, его необходимость очевидна, поскольку он поможет регулировать онлайн-рынок, который уже есть и набирает обороты.
"Мы видим уже сегодня увеличение объёмов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно со слабоалкогольных напитков — вина, пива, — а потом уже обсуждать такую возможность для крепких", — сказал Мантуров (цитата ТАСС).
Напомним, принятие этого закона было запланировано на 2019 год. Но его проект потребовал от Минфина доработок. Теперь же "со всеми поправками" он внесен на рассмотрение.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.