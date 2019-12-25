Закон об интернет-торговле алкоголем могут принять в 2020 году

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, заявил, что его ведомство "рассчитывает на то, что уже в 2020 году будет принят закон об интернет-торговле алкоголем".

По словам министра, его необходимость очевидна, поскольку он поможет регулировать онлайн-рынок, который уже есть и набирает обороты.

"Мы видим уже сегодня увеличение объёмов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно со слабоалкогольных напитков — вина, пива, — а потом уже обсуждать такую возможность для крепких", — сказал Мантуров (цитата ТАСС).

Напомним, принятие этого закона было запланировано на 2019 год. Но его проект потребовал от Минфина доработок. Теперь же "со всеми поправками" он внесен на рассмотрение.