Регионам вручили премии за креативность в решении социальных проблем

В столице подведены итоги конкурса, проводившегося экспертным институтом социальных исследований.

Специалисты изучили 700 региональных программ, разработанных во всех субъектах РФ, и отобрали те, которые уже дали реальные результаты в решении "важных социальных проблем на местах".

24 декабря состоялось вручение первой премии "Лучшие региональные практики". Обладателями ее стали десять губернаторов.

В номинации "Образец для подражания" победил проект "Московское долголетие", в рамках которого пенсионеров вовлекают во всевозможные социокультурные мероприятия;

"Регион возможностей". Победила Сахалинская область за повышение транспортной доступности.

"Вау-эффект" (премия присуждена проекту, который получил самое высокое одобрение граждан) — проект Мурманской области, которая обеспечила население региона доступной рыбой;

"Лучшая коммуникативная практика". Премию получил губернатор Челябинкой области Алексей Текслер за свой Instagram-проект #разворотТекслера;

"Лучшая практика в управлении регионом" у властей Башкортостана "Тематические часы";

"Лучшая практика помощи людям старшего поколения" у Московской области, где работают мобильные бригады помощи пенсионерам.

"Лучшее вовлечение граждан в управление регионом" в Ярославской области, где реализуется проект "Решаем вместе".

"Лучшая практика поддержки семей" в Ленинградской области, там семьи, которые не смогли устроить ребенка в садик, получают 9,5 тысяч рублей в качестве компенсации.

"Поощрительные премии" получили проекты Московской, Ярославской и Ленинградской областей.

Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, отметил, эта премия нужна для того, чтобы регионы делились своими "хорошими придумками" и "сработавшими находками".