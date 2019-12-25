Регионам вручили премии за креативность в решении социальных проблем
В столице подведены итоги конкурса, проводившегося экспертным институтом социальных исследований.
Специалисты изучили 700 региональных программ, разработанных во всех субъектах РФ, и отобрали те, которые уже дали реальные результаты в решении "важных социальных проблем на местах".
24 декабря состоялось вручение первой премии "Лучшие региональные практики". Обладателями ее стали десять губернаторов.
- В номинации "Образец для подражания" победил проект "Московское долголетие", в рамках которого пенсионеров вовлекают во всевозможные социокультурные мероприятия;
- "Регион возможностей". Победила Сахалинская область за повышение транспортной доступности.
- "Вау-эффект" (премия присуждена проекту, который получил самое высокое одобрение граждан) — проект Мурманской области, которая обеспечила население региона доступной рыбой;
- "Лучшая коммуникативная практика". Премию получил губернатор Челябинкой области Алексей Текслер за свой Instagram-проект #разворотТекслера;
- "Лучшая практика в управлении регионом" у властей Башкортостана "Тематические часы";
- "Лучшая практика помощи людям старшего поколения" у Московской области, где работают мобильные бригады помощи пенсионерам.
- "Лучшее вовлечение граждан в управление регионом" в Ярославской области, где реализуется проект "Решаем вместе".
- "Лучшая практика поддержки семей" в Ленинградской области, там семьи, которые не смогли устроить ребенка в садик, получают 9,5 тысяч рублей в качестве компенсации.
"Поощрительные премии" получили проекты Московской, Ярославской и Ленинградской областей.
Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, отметил, эта премия нужна для того, чтобы регионы делились своими "хорошими придумками" и "сработавшими находками".