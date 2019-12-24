Президент заявил о низкой конверсии предприятий ОПК

Владимир Путин заявил о недостаточном уровне диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе.

Предприятия комплекса ОПК "сидят на оборонзаказе", а темпы конверсии остаются в этой сфере низкими, заметил президент.

Путин посетовал на то, что "сто раз уже" говорил об этом, но улучшения ситуации в ОПК пока не наблюдается.

"Что делается недостаточно — это правда. Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится", — сказал президент на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

Российский лидер напомнил, что за диверсификацию в оборонно-промышленном комплексе отвечают министерство торговли и профильный вице-премьер.

Президент заявил о том, что необходимо создавать условия на рынке для поддержки промышленности, чтобы закупщики ориентировались не только на зарубежные заказы.

Кроме того, нужны профессиональные кадры — их подготовка важная задача и правительству следует уделить ей особое внимание.