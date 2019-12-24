Небо над Пулково откроется и примет любые авиакомпании мира

В петербургском аэропорту Пулково режим открытого неба на пять лет будет введен 1 января 2020 года.

Как сообщают в министерстве транспорта, эта инициатива дополнит деятельность аэропорта новыми маршрутами и расширит географию полетов.

Многие европейские авиакомпании из 22 стран выразили готовность выполнять рейсы по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году.

До Питера теперь можно долететь по седьмой степени свободы воздуха

В ведомстве отмечают, что благодаря инициативе, город на Неве станет более доступным в плане транспорта, а социально-экономическая сфера Петербурга и Ленинградской области будут развиваться более эффективно.

Открытое небо над Петербургом позволит принимать в аэропорту любые авиакомпании мира с любой частотой и независимо от страны регистрации.

Известно, что в настоящее время обсуждается создание режима открытого неба для аэропорта Храброво в Калининграде. Рассматривается также введение седьмой степени свободы воздуха над городом, которая позволит осуществлять зарубежные перевозки между государствами.