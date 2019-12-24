В петербургском аэропорту Пулково режим открытого неба на пять лет будет введен 1 января 2020 года.
Как сообщают в министерстве транспорта, эта инициатива дополнит деятельность аэропорта новыми маршрутами и расширит географию полетов.
Многие европейские авиакомпании из 22 стран выразили готовность выполнять рейсы по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году.
В ведомстве отмечают, что благодаря инициативе, город на Неве станет более доступным в плане транспорта, а социально-экономическая сфера Петербурга и Ленинградской области будут развиваться более эффективно.
Открытое небо над Петербургом позволит принимать в аэропорту любые авиакомпании мира с любой частотой и независимо от страны регистрации.
Известно, что в настоящее время обсуждается создание режима открытого неба для аэропорта Храброво в Калининграде. Рассматривается также введение седьмой степени свободы воздуха над городом, которая позволит осуществлять зарубежные перевозки между государствами.
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