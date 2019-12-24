Владимир Путин заявил о вооруженном превосходстве России

Россия впервые за всю историю опередила другие страны по уровню развития передовых вооружений, заявил российский президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Если вспомнить о достижениях Советского Союза в этой сфере, то станет ясно, что по многим параметрам государству приходилось догонять другие страны.

"Бомбу создали США, средств доставки носителей ядерного оружия и стратегической авиации у Советского Союза тоже не было. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял», - напомнил президент. Гиперзвуковое оружие есть только у РФ

Однако в последнее время ситуация изменилась, и Россия в настоящее время занимает лидирующее положение в области создания оружия, поскольку ни одна страна мира не обладает гиперзвуковым оружием, тем более, континентальной дальности.

Владимир Путин отметил, что гиперзвуковые комплексы авиационного базирования «Кинжал» уже стоят на вооружении армии. Вскоре гиперзвуковые комплексы «Авангард» поступят в ракетные войска стратегического назначения.