Некоторых чиновников лишат служебных машин

На заседании правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов было предложено не закреплять служебные машины за чиновниками ниже руководителя структурного подразделения.

Однако мелких чиновников без транспорта не оставят, для их перемещения собираются привлекать такси.

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Антоном Силуановым поручила министерствам труда, финансов и транспорта разработать соответствующий проект поправок.

Чиновникам полагаются не самые мощные автомобили

Отмечается. что переход на перемещение в такси, а не в служебных автомобилях позволит сократить расходы на содержание служебных машин.

Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев запретил чиновникам арендовать мощные автомобили в служебных целях. Так, мощность машин, которые закреплены за госслужащими не должна превышать 200 лошадиных сил, а автомобилей, которыми чиновники пользуются по вызову — не более 150 лошадиных сил.