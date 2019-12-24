Министр просвещения России Ольга Васильева заявила о том, что родители несут ответственность за сексуальное воспитание детей и обязаны его осуществлять в соответствии с их возрастом и современной ситуацией.
"Я с трудом себе представляю, чтобы просить учительницу своего ребенка говорить с ним о сексуальном воспитании", — отметила министр.
Васильева порекомендовала родителям самим беседовать со своими детьми о взаимоотношениях между полами, поскольку это очень тонкий и чувствительный вопрос. А о заболеваниях, передающихся половым путем, по мнению чиновницы, и так достаточно рассказывают на уроках биологии или в ходе различных акций.
Известно, что по итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, более 60 процентов россиян считают необходимым введение в школах уроков полового воспитания.
Тем не менее, министр просвещения Ольга Волкова отметила, что пока преподавание школьникам основ сексуального воспитания не предполагается.
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