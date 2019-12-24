Пострадавшие в результате теракта в Беслане в 2004 году имеют возможность проходить медицинскую реабилитацию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что информация о том, что пострадавшим в результате этой трагедии не предоставляют возможность проходить реабилитационные процедуры, не имеет подтверждения. Министерство здравоохранения проводило тщательную проверку по этому вопросу.
Пресс-секретарь российского президента напомнил о том, что многие другие факты, которые излагались в различных публикациях, посвященных 15-летию трагедии в Беслане, тоже не подтверждаются.
Создатели некоторых фильмов о захвате заложников террористами также искажают правду либо все сводят к критике того, как действовали власти в то время.
Напомним, террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1,2 тысяч учеников и учителей.
Тогда погибли 334 человека, среди них — 186 детей. Спасая заложников, погибли также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.
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