Песков: пострадавшие в теракте в Беслане проходят реабилитацию

Пострадавшие в результате теракта в Беслане в 2004 году имеют возможность проходить медицинскую реабилитацию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сказал, что информация о том, что пострадавшим в результате этой трагедии не предоставляют возможность проходить реабилитационные процедуры, не имеет подтверждения. Министерство здравоохранения проводило тщательную проверку по этому вопросу.

В некоторых фильмах и публикациях искажена правда о теракте в Беслане

Пресс-секретарь российского президента напомнил о том, что многие другие факты, которые излагались в различных публикациях, посвященных 15-летию трагедии в Беслане, тоже не подтверждаются.

Создатели некоторых фильмов о захвате заложников террористами также искажают правду либо все сводят к критике того, как действовали власти в то время.

Напомним, террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1,2 тысяч учеников и учителей.

Тогда погибли 334 человека, среди них — 186 детей. Спасая заложников, погибли также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.