Матвиенко согласна с отменой НДФЛ для малоимущих

Председатель Совета Федерации считает возможным освободить от налога на доходы тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.

"Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Надо посчитать, понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы", — сказала Валентина Матвиенко.

Отмена налога для бедных сократит неравенство между ними и богатыми

О необходимости изменения налоговой политики ранее высказывался глава "ВТБ" Андрей Костин. По его мнению, в настоящее время профицит бюджета позволяет в некоторых случаях смягчить налоги, прежде всего, для людей с самыми низкими доходами.

Руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что подобная мера не только позитивно отразится на экономике, но и сократит неравенство между богатыми и бедными.

Однако депутат Госдумы Ирина Гусева заявила о том, что она против отмены налога для малоимущих и бывших заключенных. Она считает, чтобы ликвидировать неравенство между малообеспеченными и состоятельными гражданами России, следует их не ссорить, а объединять. Но каким образом реализовать эту ее идею, депутат не сообщила.