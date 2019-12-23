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Источник Правда.Ру

Летать рейсами "Аэрофлота " станет выгодно

Политика

Авиакомпания разрабатывает единый подход к ценообразованию на авиабилеты в экономклассе, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. 

Цель разработки создать алгоритм ценообразования в рыночных условиях, ориентируясь на спрос и, не привязываясь к себестоимости перевозки.

"Аэрофлот" создает такие условия, когда пассажиры в один и тот же период времени получают возможность покупать билеты на самолеты по одинаковым ценам. К тому же можно выбрать тариф, который включает необходимые для пассажира условия полета и исключает оплату за неиспользуемые услуги.

Компания снизит стоимость билетов, но и повысит окупаемость полетов

Цены на авиабилеты будут меняться в зависимости от спроса, так, что до 80 процентов мест станут реализовывать по ценам ниже себестоимости. 

Для пассажиров, предпочитающих бизнес-класс а также для тех, кто не купил билеты заранее, цена будет несколько выше. Это позволит авиакомпании обеспечить окупаемость рейсов.

Стоимость билетов может падать по мере приближения даты вылета, что позволит заполнить места на рейсах, и повысить их экономическую эффективность.

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Темы аэрофлот авиабилеты экономкласс ценообразование
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