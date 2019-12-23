В России прошли первые учения по защите суверенного рунета

Сегодня, 23 декабря, прошли первые учения по защите российского сегмента интернета, сообщил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов.

"Выяснилось, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возможные риски и угрозы и обеспечивать функционирование сети интернет и единой сети электросвязи в России", — утверждает Соколов.

Обычные пользователи испытаний даже не заметили

Первые учения позволили отработать несколько ситуаций, которые могут произойти. Одна из них, когда суверенный интернет испытывает негативные внешние воздействия.

По словам Соколова, отработанные сценарии, конечно, не создают полную ситуацию возможных угроз. Но в течение будущего года и последующих лет подобные учения и исследования продолжатся.

Выводы и результаты проведенных учений будут предоставлены президенту России Владимиру Путину.

Кстати, как заявили в Минкомсвязи, обычные пользователи учений не заметили. В будущем они пройдут для них так же незаметно.