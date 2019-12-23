Президент согласен признать производство улиток сельхоздеятельностью

Владимир Путин считает хорошей идею приравнять фермеров, которые занимаются разведением улиток, к числу аграриев, производящих сельскохозяйственные товары.

Российский президент сообщил об этом на встрече с фермерами, посвященной вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Улитки — это хороший питательный продукт

Инициатива исходила от подмосковного фермера Сергея Балаева, который разводит крокодилов, коз и наземных моллюсков. Он обратился к Путину с просьбой внести разведение улиток в список сельскохозяйственной деятельности. Президент с идеей фермера согласился и заметил, что они являются "хорошим, питательным биологическим продуктом".

Однако, как заметил Дмитрий Патрушев,глава сельскохозяйственного министерства, в этом вопросе могут возникнуть проблемы с получением лицензий на данную деятельность. Как оказалось, идея приравнять разведение улиток к сельскохозяйственной работе прорабатывается министерством давно в содействии с Россельхознадзором.