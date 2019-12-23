Закон об установлении правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, поддержали в Совете Федерации.
Ранее документ приняли в Госдуме, где его поддержали все депутаты за исключением одного воздержавшегося.
Отмечается, что с принятием закона будет регламентировано развитие отрасли, возрастет производство качественных российских вин с использованием отечественного винограда. Таким образом, закон не только поможет производителям увеличить количество продукции для импортозамещения, но и защитит потребителей от поддельного вина.
В соответствии с законом будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградовинодельческих зон, которые будут проводить оценку вина, произведенного на территории соответствующей зоны.
Депутаты, создавшие закон, убеждены, что отрасль виноградарства и виноделия должна занять серьезное место в развитии экономики страны. Возникнут новые рабочие места, станут поступать дополнительные доходы в бюджеты Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Севастополя, Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана и Астрахани.
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