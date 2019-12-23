Совет Федерации одобрил закон о виноделии, принятый в Госдуме

Закон об установлении правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, поддержали в Совете Федерации.

Ранее документ приняли в Госдуме, где его поддержали все депутаты за исключением одного воздержавшегося.

Отмечается, что с принятием закона будет регламентировано развитие отрасли, возрастет производство качественных российских вин с использованием отечественного винограда. Таким образом, закон не только поможет производителям увеличить количество продукции для импортозамещения, но и защитит потребителей от поддельного вина.

Отрасль виноделия принесет дополнительные доходы российским регионам

В соответствии с законом будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградовинодельческих зон, которые будут проводить оценку вина, произведенного на территории соответствующей зоны.

Депутаты, создавшие закон, убеждены, что отрасль виноградарства и виноделия должна занять серьезное место в развитии экономики страны. Возникнут новые рабочие места, станут поступать дополнительные доходы в бюджеты Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Севастополя, Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана и Астрахани.