Президент России открыл сообщение по Крымскому мосту

Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост, и проехал в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края.

Во время поездки министр транспорта Евгений Дитрих провел небольшой брифинг, а российский лидер пообщался с рабочими, которые строили Крымский мост.

Теперь постоянное железнодорожное сообщение по новому мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край, открыто.

Самый протяженный мост в Европе стал дорогой для поездов и автомобилей

Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. Его протяженность 19 км — это самый длинный в настоящее время мост в России и Европе.

Он состоит из двух параллельных мостов. Железнодорожный стал частью линии Багерово-Вышестеблиевская. Автодорожный, который является частью дороги А-290 (Керчь-Новороссийск), введен в эксплуатацию в мае 2018 года.

По данным инфоцентра "Крымский мост", за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллионов машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым уже сегодня. Билеты на них были раскуплены задолго до открытия моста. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет меняться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.