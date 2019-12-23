Путин в очередной раз направит послание к парламенту в январе

Стало известно, что российский президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнивший при этом, что работа над посланием уже началась.

Заявление было сделано на брифинге, в ходе которого представители СМИ решили выяснить, почему президент решил обратиться к Федеральному собранию именно в январе.

«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, здесь ничего необычного нет», - объяснил Дмитрий Песков.

В уходящем году Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля. Темами обращения российского президента к Федеральному собранию стали приоритеты российской внешней политики и проблемы внутренней. Лидер РФ поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники, а также дал парламентариям еще ряд важных поручений.