Стало известно, что российский президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнивший при этом, что работа над посланием уже началась.
Заявление было сделано на брифинге, в ходе которого представители СМИ решили выяснить, почему президент решил обратиться к Федеральному собранию именно в январе.
«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, здесь ничего необычного нет», - объяснил Дмитрий Песков.
В уходящем году Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля. Темами обращения российского президента к Федеральному собранию стали приоритеты российской внешней политики и проблемы внутренней. Лидер РФ поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники, а также дал парламентариям еще ряд важных поручений.
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