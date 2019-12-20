Запад очень хочет управлять Украиной за счет России

Политикой Украины, как внешней, так и внутренней, сегодня управляют США, Международный валютный фонд и Евросоюз. Управлять-то управляют, а никакой реальной помощи не оказывают.

Такую оценку происходящему с Незалежной дал Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, прозвучавших на пресс-конференции.

Напомним, она состоялась вчера и продолжалась более 4 часов.

При этом, подчеркнул президент,

"Запад вынуждает Москву сохранять полноценный газовый транзит через Украину, тем самым, фактически субсидируя экономику враждебного России киевского режима. Хотят, чтобы они свой бюджет фактически за наш счет пополняли".

Владимир Путин сказал, что Россия не собирается совсем отказываться от транзита своего газа через территорию Украины, но осуществлять его готова только в тех объемах, которые нужны "Газпрому". И контракт, который обсуждается и никак не подписывается, Москва готова заключать только на срок, который назвала.