В Госдуме намерены разработать программу развития пассажирской авиации

К главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху обратились депутаты Госдумы с предложением рассмотреть федеральную программу "Авиация малых городов".

В своем обращении законодатели отмечают крайне низкую мобильность россиян посредством перелетов. В сравнении с жителями западных стран наши граждане пользуются самолетами гораздо реже.

К примеру на одного американца, канадца и немца в среднем приходится в год 2 полета, а в России, по статистике, летает самолетами далеко не каждый.

При этом по данным Росавиации, в октябре международные маршруты выбирали 6,8 миллионов рублей, а внутренние почти в два раза больше — 12,09 миллионов, что связано с большими расстояниями между городами.

Жители труднодоступных районов без авиации оказываются отрезанными от большой земли

10 субъектов РФ, в том числе Владимирская и Еврейская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям ситуация особенно тяжелая. Там льготными перелетами могут воспользоваться лишь 10 процентов жителей.

"Ограничения авиасообщения внутри крупных регионов влияет на качество жизни людей. А в труднодоступных населенных пунктах жители, по сути, оказываются отрезанными от большой земли", — говорит член комитета Госдумы по бюджету Виктор Зубарев

Решить проблему, по мнению депутата, возможно с помощью разработки федеральной программы "Авиация малых городов" и закреплением в законодательстве понятия "воздушные региональные авиалинии".