Во время сегодняшней пресс-конференции российского президента журналист одного из украинских изданий потребовал, чтобы Владимир Путин "расформировал незаконную власть на Донбассе".
"Назовите дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет",
— заявил киевский журналист.
Владимир Путин, прежде, чем ответить на сам вопрос, провел с журналистом, его задавшим, своеобразный ликбез и разъяснил, что руководство ДНР и ЛНР были включены в Минские соглашения в качестве "прямых участников" по настоянию Петра Порошенко, который — напомнил российский лидер — тогда был президентом Украины.
"Первое: представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом, который сейчас называют Минскими соглашениями, были поставлены подписи Захарченко и Плотницкого — руководителей этих двух "непризнанных республик". А они, оба, категорически отказывались это делать. Но мы втроем — Украина, Германия, Франция — уговорили их подписи все же поставить. То есть Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть "марлезонского балета".
Вторая в том, что и в ЛНР, и в ДНР выборы прошли, люди проголосовали. Это не демократический способ?
Третья часть: в самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, на что имеют право претендовать эти республики. Там всё прописано — и про язык, и про местную милицию и так далее",
— резюмировал Путин.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.