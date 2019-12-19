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Источник Правда.Ру

Путин дал урок новейшей истории Украины для журналиста из Незалежной

Политика

Во время сегодняшней пресс-конференции российского президента журналист одного из украинских изданий потребовал, чтобы Владимир Путин "расформировал незаконную власть на Донбассе".

"Назовите дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет",

— заявил киевский журналист.

Ликбез от Владимира Путина

Владимир Путин, прежде, чем ответить на сам вопрос, провел с журналистом, его задавшим, своеобразный ликбез и разъяснил, что руководство ДНР и ЛНР были включены в Минские соглашения в качестве "прямых участников" по настоянию Петра Порошенко, который — напомнил российский лидер — тогда был президентом Украины.

"Первое: представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом, который сейчас называют Минскими соглашениями, были поставлены подписи Захарченко и Плотницкого — руководителей этих двух "непризнанных республик". А они, оба, категорически отказывались это делать. Но мы втроем — Украина, Германия, Франция — уговорили их подписи все же поставить. То есть Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть "марлезонского балета".

Вторая в том, что и в ЛНР, и в ДНР выборы прошли, люди проголосовали. Это не демократический способ?

Третья часть: в самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, на что имеют право претендовать эти республики. Там всё прописано — и про язык, и про местную милицию и так далее",

— резюмировал Путин.

Темы днр лнр президент петр порошенко владимир путин минские соглашения украинский журналист
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