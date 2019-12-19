Путин: Конституцию можно скорректировать, но не нужно

Во время большой пресс-конференции журналисты не удержались от того, чтобы не спросить о планах президента на 2024 год.

Как уже рассказывала "Правда.ру", вопрос о том, насколько велика вероятность, что Владимир Путин сменит пост президента России на должность главы Союзного государства, спикером был мягко проигнорирован.

Что же касается обсуждаемой в обществе перспективы внесения изменений в Конституцию и исключения из нее оговорки о двух сроках президентства подряд, то Путин сказал, что, хотя Основной закон страны — "инструмент живой, что-либо менять в нем все же не следует".

"Есть фундаментальные вещи, которые нужно реализовать, есть над чем работать. Это касается первой главы. Ее трогать нельзя. Остальное можно корректировать",

— заявил глава государства.

Путин заметил, что по поводу вопроса президентства одного человека на протяжении нескольких сроков, ему регулярно высказывают претензии "некоторые политологи".