Во время большой пресс-конференции журналисты не удержались от того, чтобы не спросить о планах президента на 2024 год.
Как уже рассказывала "Правда.ру", вопрос о том, насколько велика вероятность, что Владимир Путин сменит пост президента России на должность главы Союзного государства, спикером был мягко проигнорирован.
Что же касается обсуждаемой в обществе перспективы внесения изменений в Конституцию и исключения из нее оговорки о двух сроках президентства подряд, то Путин сказал, что, хотя Основной закон страны — "инструмент живой, что-либо менять в нем все же не следует".
"Есть фундаментальные вещи, которые нужно реализовать, есть над чем работать. Это касается первой главы. Ее трогать нельзя. Остальное можно корректировать",
— заявил глава государства.
Путин заметил, что по поводу вопроса президентства одного человека на протяжении нескольких сроков, ему регулярно высказывают претензии "некоторые политологи".
"Что касается президентства, два срока подряд я был, потом освободил место, а затем вернулся. Некоторых это смущает, вероятно, эту оговорку "подряд" можно и убрать".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.