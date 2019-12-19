Путин предложил журналистам больше узнать про бизнес "дочерей"

Владимир Путин не ответил на вопрос о связи с приписываемыми ему СМИ дочерьми, но посоветовал журналистам узнать об их деятельности побольше.

Речь идёт о Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой, которых уже много лет считают дочерьми президента журналисты. Ранее Путин, не называя имён, говорил, что его дочери не лезут в бизнес и политику. Во время пресс-конференции журналистка канала BBC напомнила об этом и отметила, что Тихонова выступает директором связанной с МГУ компании "Иннопрактика", а Воронцова имеет долю в компании "Номеко", то есть обе участвуют в прибыльных бизнес-проектах.

Путин подчеркнул, что названых журналисткой сведений недостаточно. О мнению президента, ей следовало бы внимательней изучить деятельность названных компаний и понять, помогает ли им кто-то из властных структур.

"Вы тогда поковыряйтесь там, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он", — добавил он.

При этом Путин назвал Тихонову и Воронцову "женщинами" и не стал конкретизировать, связан ли он с ними каким-либо образом.

В то же время национальный лидер высоко оценил деятельность обеих названных компаний. Он подчеркнул, что как "Иннопрактика", так и "Номеко" создают связи между научной элитой страны и реальными предприятиями с их потребностями. Путин также отметил, что с инициативой создания "Иннопрактики" выступил ректор МГУ Садовничий.