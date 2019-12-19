Лавров: мирный договор с Японией будем заключать

На сегодняшней встрече Сергея Лаврова и его коллеги из Японии Тосимицу Мотэги обсуждался "широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран". Особое внимание, как и планировал Лавров, уделили обсуждению темы мирного договора

"Обменялись мнениями о проблеме мирного договора. Следуя четким указаниям президента России и премьер-министра Японии, мы с господином Мотэги договорились ускорить работу над мирным договором. Основой его станет декларация 1956 года, поскольку именно этот документ является неотъемлемой частью международного правового закрепления итогов Второй мировой войны", рассказал по завершении переговоров глава российского МИД.

По словам Лаврова, сегодня удалось достичь принципиального согласия по ключевым вопросам, дальше проработкой деталей и поиском путей "сближения наших народов" займутся заместители министров.

Напомним, что ранее Россия однозначно заявляла, что заключение мирного договора возможно только в том случае, если Япония признает суверенитет РФ над южной частью Курильских островов. Япония же, несмотря на то, что ее премьер-министр Синдзо Абэ декларировал стремление разрешить проблему принадлежности 4 островов Курильской гряды, от притязаний на них отказываться не собиралась. Более того, на прошлой неделе даже прозвучало утверждение, что "весь Курильский архипелаг исконно принадлежал Японии" и "надо требовать его полного возвращения".