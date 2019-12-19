Худшим моментом за время его пребывания на посту президента Путин назвал теракты в "Норд-Осте" и Беслане.
Президент признался, что никогда не сможет забыть эти события. Кроме того, он с сожалением отметил, что за прошедшее время ему не удалось окончательно побороть бедность.
Что касается успехов, Путин напомнил, что двадцать лет назад военнослужащие служили посмешищем, а сейчас ими гордиться страна. Но приписать эти заслуги своим усилиям президент не пожелал.
"Это достижения всего русского народа"- подчеркнул он.
При этом Путин полагает, что его историческую роль оценят потомки, и пока время для этого не пришло.
На вопрос журналиста о его возможном преемнике президент отшутился. Ранее в ходе пресс-конференции он допустил изменение конституции в части, запрещающей занимать президентский пост более двух сроков подряд, напоминает "Правда.Ру".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.