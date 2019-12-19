Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопросы о законах, принятых в этом году: в отношении суверенного интернета и о признании физлиц иноагентами.
Как отметил российский президент, закон о суверенном интернете не направлен на ограничения, напротив, он необходим, чтобы обеспечивать функциональность Рунета в случае, если отключится глобальная сеть, поскольку ее работа в значительной степени находится за границей.
Что касается законодательного документа о признании физлиц иноагентами, то, по мнению главы государства, нельзя допускать его расширительного толкования.
"Правоприменительная практика этого закона показала: там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно", — объяснил Владимир Путин.
Напомним, в начале декабря российский президент подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России.
Документ стал ответной мерой на действия западных стран в отношении СМИ России. Например, в Соединенных Штатах в качестве иноагента был зарегистрирован телеканал RT.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.