Президент рассказал о суверенном интернете и иноагентах

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопросы о законах, принятых в этом году: в отношении суверенного интернета и о признании физлиц иноагентами.

Как отметил российский президент, закон о суверенном интернете не направлен на ограничения, напротив, он необходим, чтобы обеспечивать функциональность Рунета в случае, если отключится глобальная сеть, поскольку ее работа в значительной степени находится за границей.

Нельзя допустить расширительного толкования закона

Что касается законодательного документа о признании физлиц иноагентами, то, по мнению главы государства, нельзя допускать его расширительного толкования.

"Правоприменительная практика этого закона показала: там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно", — объяснил Владимир Путин.

Напомним, в начале декабря российский президент подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России.

Документ стал ответной мерой на действия западных стран в отношении СМИ России. Например, в Соединенных Штатах в качестве иноагента был зарегистрирован телеканал RT.