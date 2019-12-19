Владимир Путин не уверен, что закон о семейно-бытовом насилии необходим России.
Президент отметил, что большинство жителей страны, согласно опросам, поддержали принятие вызвавшего споры закона.
"Я не очень понимаю — они за закон или против насилия?" - подчеркнул Путин.
Он отметил, что действующие юридические нормы, например, статья за хулиганство, позволяют пресекать многие эксцессы и без законодательных нововведений. Нужен ли при этом дополнительный закон, по мнению Путина, ещё предстоит спокойно обсудить.
При этом президент заверил, что сам он - противник насилия, тем более в отношении детей и женщин. Добиться любви силой невозможно, подчеркнул он.
При этом сам он законопроекта не видно, признался Путин, но знает о нем со слов Валентины Матвеенко.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.