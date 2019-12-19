Путин против любого насилия, включая домашнее

Владимир Путин не уверен, что закон о семейно-бытовом насилии необходим России.

Президент отметил, что большинство жителей страны, согласно опросам, поддержали принятие вызвавшего споры закона.

"Я не очень понимаю — они за закон или против насилия?" - подчеркнул Путин.

Он отметил, что действующие юридические нормы, например, статья за хулиганство, позволяют пресекать многие эксцессы и без законодательных нововведений. Нужен ли при этом дополнительный закон, по мнению Путина, ещё предстоит спокойно обсудить.

При этом президент заверил, что сам он - противник насилия, тем более в отношении детей и женщин. Добиться любви силой невозможно, подчеркнул он.

При этом сам он законопроекта не видно, признался Путин, но знает о нем со слов Валентины Матвеенко.