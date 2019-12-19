Возглавит ли Путин Союзное государство: вопрос повис в воздухе

Отвечая на вопрос о создании Союзного государства, президент отметил, что сама идея его создания "очень правильная, поскольку "русские и белорусы - почти один народ".

Однако, как отметил Владимир Путин, "за два десятилетия большинство задач так и не были реализованы, процентов на 90".

"Сейчас у нас с правительством Белоруссии совместная работа продолжается. Спокойно. Мы понимаем проблемы друг друга и ведем диалог. Главное в любом союзе - желание. У российской стороны оно есть".

При этом, считает президент, в Рамках ЕАЭС сделано намного больше, там интеграция идет глубже, чем в Союзном государстве.

На вопрос журналиста РБК о том, насколько верны предположения, что он планирует после 2024 года, уйдя с поста президента России, возглавить Союзное государство, Владимир Путин предпочел промолчать.