Путин: идеология России должна быть деполитизирована

Идеология в государстве должна быть, это — патриотизм, сказал Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции 19 декабря.

Президент отметил, что СССР погиб, в том числе, потому, что в нем господствовала идеология только одной партии — КПСС. Когда развалилась партия, развалилось и государство, отметил Путин.

По его мнению, поэтому идеология государства должна быть деполитизирована и направлена на укрепление основ государства.

"Когда я слышу, что может быть Ленинград надо было сдать, то мне хочется сказать "Вы придурки? Вас бы никого не было, кто так рассуждает", — сказал президент.

По словам российского лидера, Ленин был именно революционером, а не государственным деятелем. Путин отметил, что "он создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Но территории были поделены некорректно, и это чувствуется до сих пор, в том числе, и в отношениях с Украиной. Сталин был против такого устройства, но в конечном итоге принял его", — сказал Путин.

Президент напомнил, что Украине в советское время были переданы исконно русские земли со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата".

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в 15 раз в Центре международной торговли в Москве.

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