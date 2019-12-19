В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о роли вождя пролетариата в российской истории, президент РФ отметил, что он был революционером, а не государственным деятелем.
Путин сказал, что в то время советская страна была унитарным государством. Революционеры же во главе с Лениным думали, прежде всего, о будущем своей партии, а потом уже о государственном устройстве страны, которой руководили. Лениным двигали революционные идеи, а не стремление решать государственные вопросы.
Ленин и его соратники создали в стране не федерацию, а конфедерацию, то есть союз суверенных государств по национальному признаку. Народы были привязаны к территориям с правом выхода, но территории определялись таким образом, что многонациональное население оказалось смешанным. В этом и были причины многочисленных конфликтов.
Сталин был противником такой организации государства, но все-таки принял формулу, предложенную Лениным. В результате некоторые территории Россия передала Украине. Как отметил российский лидер, "ради «классовых» соображений.
«Это все наследие государственного строительства Ленина. Но как только партия "затрещала", страна начинала распадаться. Этого нельзя было допустить, но все произошло так, как произошло," - заключил Владимир Путин.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.