Путин рассказал о роли Ленина в истории России

В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о роли вождя пролетариата в российской истории, президент РФ отметил, что он был революционером, а не государственным деятелем.

Лениным двигали идеи революции, а не стремление решать вопросы государства

Путин сказал, что в то время советская страна была унитарным государством. Революционеры же во главе с Лениным думали, прежде всего, о будущем своей партии, а потом уже о государственном устройстве страны, которой руководили. Лениным двигали революционные идеи, а не стремление решать государственные вопросы.

Ленин и его соратники создали в стране не федерацию, а конфедерацию, то есть союз суверенных государств по национальному признаку. Народы были привязаны к территориям с правом выхода, но территории определялись таким образом, что многонациональное население оказалось смешанным. В этом и были причины многочисленных конфликтов.

Все произошло так, как произошло

Сталин был противником такой организации государства, но все-таки принял формулу, предложенную Лениным. В результате некоторые территории Россия передала Украине. Как отметил российский лидер, "ради «классовых» соображений.