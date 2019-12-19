Владимир Путин заявил, что Стокгольмский суд принял политическое решение по проблеме газовых соглашений России и Украины. При этом российская сторона искренне стремится решить проблему.
Как подчеркнул российский президент, наша страна не стремится обострять сложности и манипулировать ситуацией на Украине через газовую тему. Напротив, России важно, чтоб и украинские, и европейские потребители получали газ в спокойном режиме.
"Мы на пути к договоренностям", — добавил Путин.
В ответ на вопрос по Минским соглашениям, точнее, пункту, требующему вывести иностранные войска с территории Донбасса, президент заявил, что таких войск там и нет. Возможно, танки попали к местным от симпатизирующих им "структур и государств", допустил Путин, но сейчас это уже местная техника.
Правда, зарубежные наёмники присутствуют, но не составляют основу военных сил Донбасса. Путин рассказал, что поднимал эту тему в Париже во время четырёхсторонних переговоров, но его не захотели услышать.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.