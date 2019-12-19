Президент назвал основные успехи России за последние 10 лет

На 15-ой большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о том, чего достигла Российская Федерация за последнее десятилетие.

Промышленность и строительство

По словам российского лидера за эти годы создано 75 процентов промышленной мощности. Построены три новых аэропорта, двенадцать новых вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс.

«Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось нам от тысячелетнего российского государства, в том числе и за советский период. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые за советский период создали такую державу», - заявил Путин.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве также очевиден прогресс. По сравнению с Советским Союзом, который покупал зерновые, Россия сегодня является лидером по экспорту пшеницы. Сельскохозяйственные производства выросли на 46 процентов, экспорт сельхозпродуктов увеличился в 2,6 раза, торговые сделки на внешнем рынке составляют 24 миллиарда долларов.

Энергетика

За десять лет открыты 600 новых месторождений полезных ископаемых, построены 8 новых блоков АЭС, что позволяет, по мнению Владимира Путина, создать самую «зеленую» отрасль энергетики.

Ежегодная большая пресс-конференция продлится около трех часов, в течение которых президент Путин ответит на вопросы журналистов, которых аккредитовано в этом году рекордное количество - 1895.