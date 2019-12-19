Курьезом завершилась 18 декабря сессия нижней палаты парламента России.
Владимир Жириновский в своей "фирменной манере" резко высказался против принятия законопроекта о виноградарстве и виноделии.
Выступая с трибуны, Владимир Вольфович заявил, что в нашей стране
"надо закрывать все эти распивочные, чтобы в магазинах бутылки нигде не стояли, пусть за занавеской стоят, и написать на ней: "Отрава", чтобы люди входили туда — и колени дрожали".
Особо оратор подчеркнул, что
"Только для виноделов это дополнительные рабочие места, для правительства — налоги, а для граждан — лишняя вредная нагрузка на организм. Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости, сейчас вот обсуждаете этот снюс…"
Жириновский настолько увлекся перечислением вреда от алкоголя и обвинениями в адрес "недальновидных коллег-депутатов", которые "рекламу разрешили для пива" и скоро все разрешите, еще и легкие наркотики", что даже рассердился, когда в зале раздался смех и аплодисменты.
"Что вы хлопаете, фракция не будет голосовать в третьем чтении! Мы знаем, зачем все это делается! Вам нужно, чтоб избирателями были пьяницы, наркоманы и уголовники. Не надо на это рассчитывать! Надо провести в стране антиалкогольную кампанию".
Когда же, после выступления Жириновского Вячеслав Володин, спикер Госдумы, зачитал список авторов документа, в котором, помимо прочих, была и фамилия лидера ЛДПР, тот было "пошел на попятный":
"Надо все-таки помочь нашим виноделам".
Но сразу же передумал:
"Хотя, нет. Не будет фракция ЛДПР голосовать! А вы спаивайте народ…"
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.