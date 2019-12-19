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Источник Правда.Ру

Жириновский сорвал овации, отказавшись голосовать за собственный закон

Политика

Курьезом завершилась 18 декабря сессия нижней палаты парламента России.

Владимир Жириновский в своей "фирменной манере" резко высказался против принятия законопроекта о виноградарстве и виноделии.

Выступая с трибуны, Владимир Вольфович заявил, что в нашей стране

"надо закрывать все эти распивочные, чтобы в магазинах бутылки нигде не стояли, пусть за занавеской стоят, и написать на ней: "Отрава", чтобы люди входили туда — и колени дрожали".

Особо оратор подчеркнул, что

"Только для виноделов это дополнительные рабочие места, для правительства — налоги, а для граждан — лишняя вредная нагрузка на организм. Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости, сейчас вот обсуждаете этот снюс…"

Жириновский настолько увлекся перечислением вреда от алкоголя и обвинениями в адрес "недальновидных коллег-депутатов", которые "рекламу разрешили для пива" и скоро все разрешите, еще и легкие наркотики", что даже рассердился, когда в зале раздался смех и аплодисменты.

"Что вы хлопаете, фракция не будет голосовать в третьем чтении! Мы знаем, зачем все это делается! Вам нужно, чтоб избирателями были пьяницы, наркоманы и уголовники. Не надо на это рассчитывать! Надо провести в стране антиалкогольную кампанию".

Чем вызван смех депутатов

Когда же, после выступления Жириновского Вячеслав Володин, спикер Госдумы, зачитал список авторов документа, в котором, помимо прочих, была и фамилия лидера ЛДПР, тот было "пошел на попятный":

"Надо все-таки помочь нашим виноделам".

Но сразу же передумал:

"Хотя, нет. Не будет фракция ЛДПР голосовать! А вы спаивайте народ…"

Темы лдпр курьез парламент законопроект владимир жириновский виноградарство и виноделие
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