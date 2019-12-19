Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина

18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла еще одну предложенную Россией резолюцию.

133 страны, входящие в состав Организации Объединённых Наций, проголосовали за необходимость борьбы с героизацией нацизма. Категорически против выступили США и Украина.

Соавторами России в подготовке документа стали более 60 стран. В итоговой форме резолюции говорится о необходимости принятия мер по недопущению проявления в любых формах героизации "нацизма, неонацизма и эскалации проявлений расизма, ксенофобии и расовой дискриминации".

В чем суть резолюции

Государством рекомендовано привести законодательство в соответствие с установленными международными нормами в части, касающейся прав человека, недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, а также запрета "отрицания военных преступлений", совершенных нацистами в военные годы, и причисления военных преступников к категории "участники национально-освободительных движений".

Необходимость резолюции ООН, по мнению ее авторов, вызвана тем, что, как написано в документе, сегодня: