18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла еще одну предложенную Россией резолюцию.
133 страны, входящие в состав Организации Объединённых Наций, проголосовали за необходимость борьбы с героизацией нацизма. Категорически против выступили США и Украина.
Соавторами России в подготовке документа стали более 60 стран. В итоговой форме резолюции говорится о необходимости принятия мер по недопущению проявления в любых формах героизации "нацизма, неонацизма и эскалации проявлений расизма, ксенофобии и расовой дискриминации".
Государством рекомендовано привести законодательство в соответствие с установленными международными нормами в части, касающейся прав человека, недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, а также запрета "отрицания военных преступлений", совершенных нацистами в военные годы, и причисления военных преступников к категории "участники национально-освободительных движений".
Необходимость резолюции ООН, по мнению ее авторов, вызвана тем, что, как написано в документе, сегодня:
"участились случаи осквернения или разрушения памятников тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".
"Генассамблея обеспокоена фактами "использования информационных технологий, интернета и соцсетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах", — написано в резолюции.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.