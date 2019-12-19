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Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина

Политика

18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла еще одну предложенную Россией резолюцию.

133 страны, входящие в состав Организации Объединённых Наций, проголосовали за необходимость борьбы с героизацией нацизма. Категорически против выступили США и Украина.

Соавторами России в подготовке документа стали более 60 стран. В итоговой форме резолюции говорится о необходимости принятия мер по недопущению проявления в любых формах героизации "нацизма, неонацизма и эскалации проявлений расизма, ксенофобии и расовой дискриминации".

В чем суть резолюции

Государством рекомендовано привести законодательство в соответствие с установленными международными нормами в части, касающейся прав человека, недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, а также запрета "отрицания военных преступлений", совершенных нацистами в военные годы, и причисления военных преступников к категории "участники национально-освободительных движений".

Необходимость резолюции ООН, по мнению ее авторов, вызвана тем, что, как написано в документе, сегодня:

"участились случаи осквернения или разрушения памятников тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

"Генассамблея обеспокоена фактами "использования информационных технологий, интернета и соцсетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах", — написано в резолюции.

Темы нацизм резолюция неонацизм генассамблея оон военные преступления
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