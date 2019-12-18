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Политологи: активизация команды Ельцина – к транзиту власти в России

Политика

Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, на этой неделе обратил внимание общественности на тот факт, что "в политику стали активно возвращаться члены команды первого президента России".

Калачев уверен, что "ельцинская, так называемая "Семья", которая передавала власть в 2000 году, может быть востребована в преддверии новой смены власти в 2024" (цитата НСН).

Журналисты новостного агентства заинтересовались этой точкой зрения и, сопоставив некоторые факты, пришли к выводу, что предположения политэксперта вполне могут оправдаться.

2 реальных факта "возвращения"

  1. Валентин Юмашев, зять Ельцина и глава его администрации, который, как он сам утверждает "пригласил Путина на работу в качестве своего зама" начал активно "раздавать интервью" не только российской, но и зарубежной прессе.
  2. На фоне его "медийной активизации" в политику вернулся Александр Волошин — экс-руководитель президентской администрации на прошлой неделе возглавил экспертный совет при правительстве.

"Семья" напоминает о себе в период некоторой турбулентности. Может быть, эти люди хотят показать, что 20 лет назад привели Путина во власть и теперь намекают, что опять "наступает переломный момент", в котором он могут быть так же полезны, как и тогда",

— цитирует НСН слова политолога.

С ним не согласна Людмила Нарусова, сенатор, вдова Анатолия Собчака, которая хорошо знала Владимира Путина, когда он был замом ее мужа:

"Я не склонна к конспирологии, не готова видеть ренессанс команды Ельцина. Просто скамейка запасных в администрации президента, если не совсем исчерпана, то стала давать трещину. И решили вспомнить о профессионалах, которые работали ранее".

Но все авторитетные "эксперты", с кем, как пишет НСН, журналистам удалось побеседовать, считают, что активизация "семьи Ельцина" вызвана именно предстоящим транзитом власти в России.

Впрочем, состоится он или нет, зависит от того, пойдет действующий президент на выборы в 2024 или нет.

Темы ельцин владимир путин транзит власти валентин юмашев людмила нарусова первый президент константин калачев
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