На проекты в Арктике будут направлены огромные средства

Фонд развития Дальнего Востока направит в будущем году на реализацию арктических проектов до 15 миллиардов рублей.

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы уже сегодня можем рассматривать реализацию арктических проектов. В том числе, насколько я знаю, некоторые проекты и в Мурманской области рассматриваются", - отметил вице-премьер.

Фонд призван развивать Арктическую зону РФ

Напомним, что в апреле на пленарной сессии V международного арктического форума "Арктика — территория диалога" российский президент говорил об увеличении финансирования фонда с целью направить средства на арктические проекты. Фонд развития Дальнего Востока должен был стать инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны Российской Федерации.

ФРДВ учрежден Внешэкономбанком для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Его задача — содействовать притоку инвестиций с помощью предоставления льготного и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов.