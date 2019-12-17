Россия расширила санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в список граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры. В перечень внесены еще девять человек и исключены двое. Теперь список содержит 570 человек.

Также правительство расширило список товаров, которые запрещены для ввоза в РФ. Под запрет попали части жидкостных насосов, котлы центрального отопления, радиаторы, кровоостанавливающие жгуты, грелки, катетеры, медицинские воздуховоды, фруктоза, глюкоза и кукурузный крахмал.