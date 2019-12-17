Песков: Кремль следит за ситуацией с Nginx и "Рамблером"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг компании Rambler Group и Nginx.

"Безусловно, мы очень внимательно следим, но не считаем себя вправе это комментировать", - заявил Песков в беседе с журналистами.

Ранее в офисах компании Nginx прошли обыски в связи с уголовным делом о нарушении авторских прав. Позже руководство Rambler Group дало распоряжение менеджменту компании обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело против Nginx.