Перед следующими выборами ЕР почистит ряды своих депутатов в Думе

Политическая партия "Единая Россия" промониторила эффективность работы депутатов своей фракции в Госдуме. Цель — составление предварительных списков кандидатур, которые будут выдвигаться на участие в выборах — 2021.

"По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов (сегодня фракция ЕР состоит из 341 депутата — прим. ред.) могут стать кандидатами в депутаты нового созыва", — пишет со ссылкой на собственный источник в администрации президента газета "КоммерсантЪ".

Критериями оценки качества работы депутатов стали работа в регионах, активность участия в заседаниях, социология и рейтинг цитирования.

По словам Андрея Турчак, секретаря генсовета фракции ЕР, целью мониторинга не было "составление конкретных списков".

"Мы ранжировали депутатов по их полезности и объяснили, почему так думаем. Окончательное решение принято будет в ходе праймериз", — сказал Турчак (цитата "Ъ").

По прогнозу политолога Виталия Иванова, фракция Единой России в Госдуме после следующих выборов "обновится, как минимум, процентов на 40".