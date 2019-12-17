Политическая партия "Единая Россия" промониторила эффективность работы депутатов своей фракции в Госдуме. Цель — составление предварительных списков кандидатур, которые будут выдвигаться на участие в выборах — 2021.
"По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов (сегодня фракция ЕР состоит из 341 депутата — прим. ред.) могут стать кандидатами в депутаты нового созыва", — пишет со ссылкой на собственный источник в администрации президента газета "КоммерсантЪ".
Критериями оценки качества работы депутатов стали работа в регионах, активность участия в заседаниях, социология и рейтинг цитирования.
По словам Андрея Турчак, секретаря генсовета фракции ЕР, целью мониторинга не было "составление конкретных списков".
"Мы ранжировали депутатов по их полезности и объяснили, почему так думаем. Окончательное решение принято будет в ходе праймериз", — сказал Турчак (цитата "Ъ").
По прогнозу политолога Виталия Иванова, фракция Единой России в Госдуме после следующих выборов "обновится, как минимум, процентов на 40".
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.