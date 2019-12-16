Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Теперь банкам запрещено брать комиссию за операции по межрегиональным переводам между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации.

Однако закон, пописанный президентом России, не предусматривает введение штрафов для банков, которые будут игнорировать новые нормы. Но административная ответственность, возможно, будет введена в случае, если банки будут регулярно нарушать новые требования.

Россияне сэкономят на отмене роуминга

Отменить банковские комиссии потребовал глава российского правительства Дмитрий Медведев, а проект закона разработали Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов Центробанком.

Закон вступит в силу Российской Федерации в будущем году. Как утверждают эксперты, отмена роуминга позволит россиянам сэкономить около 20 миллиардов рублей. Впрочем, по мнению специалистов, кредитные организации, скорее всего, найдут способ, каким образом взимать недополученные доходы с физических лиц.