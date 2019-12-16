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Источник Правда.Ру

Депутат Думы объяснил, зачем нужны отдельные тюрьмы для наркоманов

Политика » Власть

Олег Нилов, депутат Госдумы от "Справедливой России" занимается разработкой законопроекта, предлагающего открыть в России спецтюрьмы.

В них, как пояснил Нилов, содержатся будут наркоманы, которые отказались от лечения.

"Эти заведения не будут похожи на реабилитационные центры. Вероятнее всего, в них не будет профильной медицинской помощи", — говорит Нилов (цитата URA. RU).

Необходимость обустройства отдельных тюрем для наркозависимых преступников автор инициативы видит в том, что нельзя "наркоманов размещать в "обычные зоны".

"Их надо изолировать от остального контингента. Потому что таким заключенным нужно больше внимания, чем в обычной тюрьме. Наркоманы — это больные люди, которые страдают от употребления наркотиков. Эта гуманно, потому что так мы можем избавить человека от главной причины его страданий", — считает Нилов.

При этом, по его словам, строить новые тюрьмы не нужно, поскольку можно сделать несколько "специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы".

В случае, если инициатива не будет одобрена законодателями, предсказывает депутат, "бездействие властей обречет миллионы сограждан на печальный исход".

Кстати, о необходимости ужесточения законодательства за употребление наркотиков ратует и лидер ЛДПР. Правда, действовать Жириновский предлагает жестче, чем его коллега — справедливоросс. Как — читайте в материале на сайте.

Темы тюрьма госдума наркоман олег нилов жириновский законопроект справедливая россия
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