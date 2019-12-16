Думский совет обсудит проблемы качества и доступности медпомощи в РФ

Сегодня, 16 декабря, на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ будут обсуждаться проблемы здравоохранения в стране.

В частности, в повестку дня, как сообщается на сайте Госдумы, внесены вопросы защиты прав пациентов на получение качественной и — что очень важно — доступной медицинской помощи.

Участие в совещании примут Вячеслав Володин, председатель Госдумы, Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, председатели заксобров и министры здравоохранения всех регионов.

Необходимость обсуждения заявленных в повестке вопросов назрела далеко не сегодня и даже не вчера. О том, в каком плачевном состоянии находятся больницы в российской глубинке, "Правда.ру" писала неоднократно. Например, в Коми здравоохранение "дооптимизировались" до того, что инсультников теперь в больницу возят на полу электрички.

И даже при такой, близкой к катастрофической ситуации, власти умудряются сокращать расходы на медицину. Если срочно не предпринять какие-то эффективные меры, то провинция в России рискует опустеть.