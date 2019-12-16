Сегодня, 16 декабря, на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ будут обсуждаться проблемы здравоохранения в стране.
В частности, в повестку дня, как сообщается на сайте Госдумы, внесены вопросы защиты прав пациентов на получение качественной и — что очень важно — доступной медицинской помощи.
Участие в совещании примут Вячеслав Володин, председатель Госдумы, Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, председатели заксобров и министры здравоохранения всех регионов.
Необходимость обсуждения заявленных в повестке вопросов назрела далеко не сегодня и даже не вчера. О том, в каком плачевном состоянии находятся больницы в российской глубинке, "Правда.ру" писала неоднократно. Например, в Коми здравоохранение "дооптимизировались" до того, что инсультников теперь в больницу возят на полу электрички.
И даже при такой, близкой к катастрофической ситуации, власти умудряются сокращать расходы на медицину. Если срочно не предпринять какие-то эффективные меры, то провинция в России рискует опустеть.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.