Дума предлагает жителям аварийных домов расселяться по ипотеке

Думский комитет по бюджету предложил новый способ расселения ветхих и аварийных домов — ипотека со ставкой не выше 3%.

Дмитрий Юрков, депутат от фракции ЕР стал автором соответствующей поправки к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс".

В документе отмечено, что, поскольку в аварийном жилье сегодня живут в основном малоимущие граждане, у которых просто нет средств на покупку нормального жилья, "им следует предоставлять субсидии по ипотеке".

Юрков предлагает вносить первый ипотечный взнос и "некоторую" часть ежемесячных платежей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Если предложение будет одобрено парламентариями, "ставка по кредиту для таких заемщиков не превысит 3%".

"При этом, — отмечает автор инициативы, — у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться на руках не менее двух прожиточных минимумов".

С коллегой согласны члены думских фракций от "Справедливой России" и ЛДПР. Минстрою предложенный Дмитрием Юрковым вариант тоже понравился. Положительно оценивают проект и в Минстрое. А вот в КПРФ сомневаются, что у тех, кто сейчас живет в аварийных домах есть деньги на ипотечный кредит.

Обращение депутата — единоросса уже направлено на рассмотрение вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко.