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Коммунистам Воронежа отказали в праздновании юбилея Сталина

Политика

Отмечать юбилей советского лидера представители КПРФ собирались в Доме актера, однако его руководство расторгло договор с коммунистами о предоставлении площадки для мероприятия.

"Нас не предупредили о характере мероприятия, не рассказали, что и как. Поэтому мы направили уведомление об отказе от торжества. Оно противоречит нашей деятельности", — пояснила директор Дома актера Вера Ильяшенко.

Теперь членам коммунистической партии предстоит искать другую подходящую площадку для того, чтобы торжественно отметить 140-ую годовщину Иосифа Сталина.

По мнению депутата Андрея Померанцева, который представляет в городской думе КПРФ, в стране господствует демократия и люди имеют право свободно выражать свое мнение.

КПРФ в Воронеже планирует провести торжественные мероприятия в честь юбилея советского вождя 21 декабря. Члены партии уже разместили по городу плакаты с датой и местом проведения собрания и концерта по этому поводу.

 

Темы кпрф воронеж юбилей сталина советский вождь
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